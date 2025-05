Union und SPD wollen die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen senken. Wie aus dem 146-seitigen Entwurf hervorgeht, soll das zur Mitte der Legislatur passieren, also in etwa zwei Jahren. Details nennen die Parteien allerdings nicht. Der umstrittene Solidaritätszuschlag soll unverändert bestehen bleiben. Einkommensstarke Bürger und Unternehmen müssten die Sonderabgabe zur Finanzierung der Wiedervereinigung also weiterhin zahlen.