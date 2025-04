Die Union aus CDU und CSU und die SPD haben sich am Mittwoch auf einen möglichen Koalitionsvertrag geeinigt und diesen stellten die Parteispitzen am Nachmittag in Berlin vor. "Vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorne bringen können", sagte CDU-Parteichef Friedrich Merz im Paul-Löbe-Haus des Bundestags. Er werte den Vertrag als "Aufbruchssignal" für Deutschland.