Unklare Formulierung im Koalitionsvertrag Den Wolf "managen" – aber wie?

Naturschutzbund beunruhigt – Jagdverband ohne große Hoffnungen

"Dieser Satz beunruhigt uns etwas", meint dagegen Marie Neuwald, Referentin zum Thema Wolf beim Naturschutzbund (Nabu). Sie lese durchaus das Bestreben heraus, den Wolf künftig aktiver zu managen – also auch mit einer Bejagung.

"Praktisch kann das aber noch nicht umgesetzt werden", sagt die Referentin. Denn das Bundesnaturschutzgesetz müsse sich am EU-Recht orientieren. Frankreich und Schweden hätten Wölfe zwar per Quote zum Abschuss freigegeben, hätten deswegen aber Probleme mit der EU: "Dass die Bundesregierung eine Bejagung bzw. aktive Regulierung abseits von den heute schon möglichen Ausnahmegenehmigungen möglich macht und Strafzahlungen in Kauf nimmt – das kann ich mir aktuell nicht vorstellen." Neuwald interpretiert die offene Formulierung als Zugeständnis an die FDP und hofft, dass es bei einer leeren Worthülse bleibt.

Ähnlich sieht es Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband (DJV), wenn auch mit einer anderen Bewertung: "Ich habe keine großen Hoffnungen, dass sich auf Bundesebene etwas verändern wird", sagt er. Aus seiner Sicht müsste sich die neue Umweltministerin – auch wenn diese mit Steffi Lemke von den Grünen gestellt wird – im Hinblick auf ein aktiveres Bestandsmanagement öffnen, denn: "Wenn ich etwas für die Akzeptanz des Wolfes tun möchte, dann muss ich die Akzeptanz in der Bevölkerung stärken." Darum sei es jedoch nicht gut bestellt, weil Wölfe durch ihre stärker werdende Präsenz immer häufiger Weidetiere reißen würden. Zum Vergleich: Haben Wölfe im Jahr 2014 350 Nutztiere getötet oder verletzt, waren es 2020 fast 4.000.

"Realitätsgetreue" Abbildung der Wölfe in Deutschland

Ein weiteres Vorhaben im Koalitionsvertrag betriff das Thema Wolfs-Monitoring. "Wir werden durch eine Überarbeitung der Monitoringstandards die Anzahl der in Deutschland lebenden Wölfe realitätsgetreu abbilden". Wird also aktuell der Bestand an Wölfen nicht realitätsgetreu abgebildet?

Kamerafallen wie diese kommen beim Wolfsmonitoring zum Einsatz. Bildrechte: dpa/Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Das verneint das Bundesumweltministerium auf MDR-Anfrage und stellt lediglich eine "Überarbeitung der Monitoringstandards" in Aussicht, bei der die realitätsgetreue Abbildung beibehalten werden solle.



Die aktuellsten, erst Anfang Dezember veröffentlichten Zahlen zum Wolfsbestand sind nach Aussage des DJV allerdings schon wieder "von gestern". Tatsächlich sind die Zahlen ein gutes halbes Jahr alt, weil der Berichtszeitraum vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021 geht (von Geburt der Welpen bis zum Ende ihres ersten Lebensjahres).

Marie Neuwald vom Nabu hat für die späte Veröffentlichung Verständnis, denn das Monitoring sei ein komplizierter Prozess. Jedes Bundesland erhebe nach den gleichen Standards Daten zu seinen Wölfen. Die würden dann von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf noch einmal überprüft und letztlich zusammengefasst. Für eine aktuellere Erfassung müssten die personellen Kapazitäten in den Ländern aufgestockt werden. Neuwald weist darauf hin, dass häufig die einzelnen Wolfskompetenzzentren der Länder über die ganz aktuelle Verbreitung informieren würden. "Interessierte Menschen schauen dann direkt dort online nach", sagt sie.

Kritik vom Jagdverband: Individuenzahlen fehlen

Der Deutsche Jagdverband kritisiert zudem, dass das Bundesamt für Naturschutz (BfN) keine Individuenzahlen nenne. Eine "realitätsgetreue" Abbildung der Wolfspopulation in Deutschland könnte sich auf Hochrechnungen stützen, nach denen ein Rudel aus durchschnittlich acht Tieren bestehe. Demnach wäre von rund 1.600 Wölfen in Deutschland auszugehen. Der Vorteil hier nach Ansicht von Torsten Reinwald vom DJV: "Es wäre eine Zahl, die in Relation mit Wolfspopulationen in anderen Ländern gesetzt werden könnte. Man könnte ehrlicher argumentieren." Die aktuell veröffentlichten Zahlen erweckten zudem den Eindruck, den Wolfsbestand klein zu machen.