Wenn man sich auf das konzentriere, so Kuplich, was eine CO2-Vermeidung verspreche, und nicht so sehr auf Energieeffizienzmaßnahmen wie weitere Wärmedämmung und teure Fenster, dann führe das zu einem Umdenkprozess, der es ermögliche, "den Euro effektiver in Richtung CO2-Vermeidung einzusetzen", statt noch mehr Wärmedämmstandards einzuführen. Dann komme man auch von den hohen Kosten runter und könne mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.