Aus Sicht von Martin Reichardt, Parteivorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, ist der Koalitionsvertrag ein Vertrag, in welchem die CDU alles an die SPD verkauft hat. Die Kehrtwende beispielsweise in der Migration sei ausgeblieben. Es müsse davon ausgegangen werden, dass es weiterhin bei minimalen Abschiebungen bleibe und die Grenzen Deutschland weiterhin offenblieben. In der Sozialpolitik seien die gesamten Anreize dafür, dass Armutsmigration ins deutsche Sozialsystem erfolgen könne, erhalten geblieben.

Der Co-Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Dennis Helmich, befürchtet Rückschritte beim Thema Klimaschutz und ökologischer Umbau. "Aber auch in anderen Themenbereichen fehlt es an konkreten Aussagen darüber, wie dieses Land in den nächsten vier Jahren weiterentwickelt werden soll." Die große Mehrheit in Deutschland, die für eine veränderte Steuer- und Sozialpolitik sei, sei nicht gehört worden. So werde weiterhin Politik auf Kosten von kleinen und mittleren Einkommen und für große gemacht.