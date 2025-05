Nach Angaben des Bundesinnenministeriums durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei seit den frühen Morgenstunden von dem Verein genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ursprünge des " Königreichs Deutschland " liegen in Sachsen-Anhalt.

Wie MDR THÜRINGEN unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtete, gab es in Thüringen Einsätze in Gera und Jena. In Sachsen wurden nach Angaben des dortigen Landeskriminalamtes Wohn- und Geschäftsräume in den Landkreisen Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Dresden und Leipzig durchsucht.