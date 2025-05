Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat unterdessen vier mutmaßliche Rädelsführer des "Königreichs Deutschland" festnehmen lassen, darunter auch Vereinsgründer Peter Fitzek . Er war am Morgen in Halsbrücke bei Freiberg festgenommen worden. Wie der Generalbundesanwalt erklärte, verfügte Fitzek gemäß der "Verfassung" des Königreichs als sogenannter "Oberster Souverän" über die Kontrolle und Entscheidungsgewalt in allen wesentlichen Bereichen. "Er bestimmte die ideologische Ausrichtung und erließ eigene Gesetze."

Fitzek befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Abend bestätigte. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte demnach einen Haftbefehl gegen ihn in Vollzug. Der letzte Beschuldigte soll am Mittwoch in Karlsruhe vorgeführt werden. Zwei der vier Festgenommenen befanden sich bereits in Untersuchungshaft. Zwei der Festnahmen erfolgten der Bundesanwaltschaft zufolge im Landkreis Mittelsachsen, je eine weitere in Brandenburg und Rheinland-Pfalz.