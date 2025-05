Bildrechte: picture alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat unterdessen vier mutmaßliche Rädelsführer des "Königreichs Deutschland" festnehmen lassen, darunter auch Vereinsgründer Peter Fitzek. Er war am Morgen in Halsbrücke bei Freiberg festgenommen worden. Wie der Generalbundesanwalt erklärte, verfügte Fitzek gemäß der "Verfassung" des Königreichs als sogenannter "Oberster Souverän" über die Kontrolle und Entscheidungsgewalt in allen wesentlichen Bereichen. "Er bestimmte die ideologische Ausrichtung und erließ eigene Gesetze".