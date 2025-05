Durchsuchungen in sieben Bundesländern

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei seit den frühen Morgenstunden von dem "Königreich Deutschland" genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Ziel der bundesweiten Einsätze sei es, "Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und weitere Beweismittel für die verfassungsfeindlichen Ziele und Aktivitäten des Vereins sicherzustellen".

Schwerpunkt der Razzia in Sachsen

Bildrechte: picture alliance/dpa | Tobias Junghannß Ein Schwerpunkt der "bundesweiten Exekutivmaßnahmen" gegen das "Königreich Deutschland" liegt in Sachsen. Dort werden nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Wohn- und Geschäftsräume in den Landkreisen Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Dresden und Leipzig durchsucht. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte, die Strategie der "behördenübergreifenden Nadelstiche" habe dazu geführt, "den selbsternannten König von Deutschland schachmatt zu setzen".

Sachsen-Anhalt: Wohnhaus in Wittenberg durchsucht

Die Ursprünge des "Königreichs Deutschland" liegen in Sachsen-Anhalt. Dort wird nach Angaben des LKA seit dem Morgen ein Wohnhaus in Wittenberg durchsucht. Dabei seien Bargeld, Speichermedien und diverse Dokumente sichergestellt worden. Landesinnenministerin Tamara Zieschang begrüßte ihren Worten zufolge das Verbot einer "besonders gefährlichen Gruppierung der Reichsbürgerszene". Die Organisation habe versucht, einen Fantasiestaat mit monarchischer Ordnung außerhalb des Grundgesetzes zu etablieren – unter anderem durch illegale Bank- und Versicherungsgeschäfte, so die CDU-Politikerin.

100 Beamte in Thüringen beteiligt

Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow In Thüringen sind nach Angaben des dortigen LKA seit dem Morgen etwa 100 Beamte von Landesverwaltungsamt, Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei im Einsatz. Zuvor hatte das Bundesinnenministerium auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN von Einsätzen im sogenannten "Käseturm" Gera und in Jena gesprochen. Festnahmen seien in Thüringen nicht geplant, hieß es.

Auch zahlreiche Teilorganisationen betroffen

Von dem Vereinsverbot sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums auch zahlreiche Teilorganisationen betroffen. Das Vereinsverbot sei das Ergebnis einer engen Kooperation mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, weiteren Bundesbehörden und den Ländern. Im Vorfeld führten alle beteiligten Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden demnach umfangreiche Ermittlungen und gemeinsame Auswertungen durch, wie das Innenministerium weiter mitteilte.