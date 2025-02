Köpping kritisierte außerdem, dass im Eigenanteil der zu Pflegenden ein Investitionsbeitrag für die Pflegeheime enthalten sei sowie Kosten für die Ausbildung von Pflegekräften. "Das ist in keinem anderen Bereich so geregelt und auch da müssen wir handeln." Dazu habe die sächsische Landesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart, dass das Land durchaus einen Anteil für die Investitionen in den Pflegeheimen erbringen könne.