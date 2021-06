Nachhaltiges Bauen oder Astrophysik mit Gravitationswellen-Teleskop? Was in den Großforschungszentren in Mitteldeutschland passieren wird, ist so unklar wie ihr genauer Standort. Sicher ist aber, dass jährlich bis zu 170 Millionen Euro pro Einrichtung fließen sollen. Welche Projekte sich auf den Zuschlag freuen können, entscheidet ein laufender Wettbewerb.