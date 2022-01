"Niemand wird ins Bergfreie fallen": So beschreibt die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag ihr Ziel, die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen finanziell zu unterstützen. Eine Anfrage der Linksfraktion an das Bundeswirtschaftsministerium zeigt nun jedoch, dass erst ein Bruchteil der zugesagten Hilfen geflossen ist. 2021 hat der Bund demnach 4,9 Millionen Euro an die Länder ausgezahlt – eingeplant waren 508 Millionen Euro.

Pellmann: "Die Mittel in die Gemeinden bringen"

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete der Linken Sören Pellmann kritisiert im Gespräch mit MDR AKTUELL die Bemühungen der Bundesregierung als unzureichend: "Die Ampel muss die Mittel in die Gemeinden bringen. Das Geld ist da, es muss jetzt bei den Menschen vor Ort ankommen." Man habe vom Ministerium keine Antwort darauf bekommen, warum nicht mehr Geld in die Regionen geflossen sei.

Unterschiede zwischen den Regionen

In seiner Antwort auf die Anfrage der Linksfraktion schlüsselt das Wirtschaftsministerium die bislang geflossenen Gelder auch nach Regionen auf. Demnach sind allein 3,7 der 4,9 Millionen Euro 2021 ins Mitteldeutsche Kohlerevier in Sachsen-Anhalt geflossen, die restlichen Mittel entfielen auf das Lausitzer Revier in Brandenburg. Die sächsischen Kohleregionen gingen laut Ministerium bislang ebenso leer aus wie das Rheinische Revier.

Schauplätze des Strukturwandels: Die deutschen Kohleregionen In drei deutschen Regionen findet noch Braunkohlebergbau statt: Im Rheinland rund um Aachen, in Mitteldeutschland um Halle und Leipzig und in der Lausitz um Cottbus. Braunkohle gilt als besonders umweltschädlich: Nach dem Willen der alten Regierungskoalition sollte der Tagebau daher bis 2038 stillgelegt werden, die Ampelkoalition peilt nun sogar 2030 an.



Auf die Regionen kommen damit große Herausforderungen zu: Rund 20.000 Arbeitsplätze gehen im Tagebau und den Kraftwerken verloren. Erschwerend kommt hinzu: Insbesondere das Lausitzer Revier gilt ohnehin als strukturschwache Region.

Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die bereits bewilligten Projekte, unabhängig vom Jahr der Finanzierung.

Lichtblick bei den Arbeitsplätzen