Vertreter von Rettungsdiensten und Gewerkschaften warnen vor einem Kollaps der Notfallrettung in Deutschland und fordern Maßnahmen gegen Überlastung und Personalnot. Ein neu gegründetes "Bündnis pro Rettungsdienst" sieht ansonsten die Gefahr, dass das System zusammenbricht. Der Rettungsdienst sei generell leistungsfähig, er komme aber immer mehr an seine Grenzen, so das Bündnis.