Analyse Ampel legalisiert Cannabis - als Modellprojekt

Es gibt kaum eine Debatte, die so polarisiert geführt wird, wie jene über die Legalisierung von Cannabis, auch bekannt als Marihuana, Bubatz, Gras oder Haschisch. Die einen verteidigen es als ungefährlich und unbedenklich – die anderen warnen vor gesundheitlichen Schäden und warnen vor einem Dammbruch in der Drogenpolitik. Beide Seiten haben ihre Argumente, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte.