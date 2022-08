Die Frage überhaupt ist: Warum müssen eigentlich die Gaskunden die Unternehmen retten? Warum tut es nicht der Staat? So wie in der Corona-Krise. Damals wurden Lufthansa und der Reisekonzern TUI als systemrelevante Wirtschaftsunternehmen durch den Einstieg des Staats vor dem Ruin bewahrt.



Warum tut man das jetzt nicht auch bei den Gasversorgern? Sind diese Unternehmen nicht systemrelevant? Oder hat Habeck auf der Umlage beharrt, um die Bürger noch mehr zum Energie-Sparen zu zwingen? Dafür soziale Not von den betroffenen Gaskunden in Kauf zu nehmen, wie sie jetzt schon zu erleben ist, wäre nicht vertretbar.