Einen traurigen Höhepunkt der Berliner Misserfolgs-Chronik bildet der 26. September 2021: Am dem sonnigen Sonntag scheitert Berlin an dem, was in anderen Bundesländern als Selbstverständlichkeit gilt: An einer regulären Landtagswahl. Wahllokale, die zwischenzeitlich schließen, Wahllokale mit falschen Stimmzetteln, Wahllokale mit längeren Schlangen als ein Apple-Store, Wahllokale, die nach der ersten Hochrechnung um 18 Uhr noch geöffnet sind und Wählerinnen und Wählern die Gelegenheit geben, nach bereits veröffentlichten Prognosen noch Ergebniskosmetik vorzunehmen.