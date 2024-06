Doch das Mittel der Wahl dürfte vorerst maximal der Abschreckung dienen. Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan, wie soll das so schnell gehen? Beide Länder gelten als unsicher, vom Krieg zerstört, in den Händen von brutalen Machthabern, Assad in Damaskus und die radikal-islamistischen Taliban in Kabul.