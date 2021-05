Aber nun gleich das scharfe Schwert des Parteiausschlusses zu schwingen , wie es die grüne Kanzlerinkandidatin Annalena Baerbock fordert, und die Stigmatisierung als Rassist wirken überzogen. Das Opfer Dennis Aogo selbst hat die vermeintliche Ironie Palmers verstanden. Auch die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht sprang Palmer bei und widersprach dem Vorwurf, er sei ein Rassist und geriet nun auch ins Zielfeuer der eigenen Genossen. So schreibt Paul Gruber, Kandidat der Linkspartei für die Landtagswahl in Thüringen, bei Twitter: "Können nicht einfach Palmer und Wagenknecht eine gemeinsame Splitterpartei gründen und in der Bedeutungslosigkeit untergehen?"

In der CDU sorgt Hans-Georg Maaßen für Aufruhr. Er schrammte gerade wieder an der ganz rechten Grenze entlang, wenn er im Stil rechter Verschwörungstheoretiker behauptet: "Was Politiker aus uns machen wollen, sind Untertanen, die auf die 20 Uhr-Nachrichten schauen, um zu hören, was die politische Elite entschieden hat, was wir zu tun und wie wir uns zu benehmen haben." Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke bezeichnet Maaßens Ansichten deshalb als "eine unappetitliche Melange aus Verbitterung, Populismus, Aluhut und Selbstradikalisierung". Aber warum ist dann Hans-Georg Maaßen eigentlich immer noch Parteimitglied? Immerhin hatte Ex-CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Anfang 2020 seinen Ausschluss gefordert? Nichts!