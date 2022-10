Kommentar Streit zwischen Bund und Ländern vertieft die Krise

"Unser Land befindet sich in einer Notsituation", heißt es in der sechsten Zeile der inhaltlich recht kargen Pressemitteilung nach diesem ergebnislosen Treffen. Aber der Erkenntnis folgten leider keine Taten. Dafür geht der nächste Satz weit an der Realität vorbei: "In dieser außergewöhnlichen Lage stehen Bund und Länder zusammen." Dafür sind beide Seiten am Dienstagabend den Beweis schuldig geblieben.