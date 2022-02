Kommentar Ampel im Irrgarten der Corona-Maßnahmen

Wenn man weiterdenkt, ist die Ankündigung der mangelnden Durchsetzung der einrichtungsbezogene Impfpflicht auch gleich die Beerdigung erster Klasse für die allgemeine Impfpflicht. Denn wer es schon nicht schafft, die Beschäftigten von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu kontrollieren, wie will er dann den Impfstatus von 80 Millionen Menschen in diesem Land kontrollieren? Ich war immer ein Verfechter der Impfpflicht , aber unter diesen Umständen macht sie keinen Sinn, weil sie ihr Ziel verfehlen wird. Damit müssen wir uns dann abfinden und weiter von Corona-Welle zu Corona-Welle stolpern.

Deutschland wird in der Corona-Bekämpfung langsam zur europäischen Lachnummer. Es ist kein klarer Kurs durch die Regierung erkennbar. Die Bürger verirren sich immer mehr im Irrgarten des Föderalismus und finden sich nicht mehr zurecht mit den verschiedenen Maßnahmen. Und das gilt nicht nur von Land zu Land. Auch in einem Land kann es passieren. So galt letzte Woche in Berlin in Gastronomie und Kultur ein Genesenenstatus von sechs Monaten, am Arbeitsplatz aber nur von drei Monaten. Wem kann man das noch erklären? Mir jedenfalls nicht.