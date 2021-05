Diskussionen setzen allerdings den Willen voraus, sich an ihnen zu beteiligen. Da kommen die politischen Entscheidungsträger ins Spiel. Denn eine Debattenkultur will gelernt sein. Beispiel Schulpolitik: Noch bis vor zwei Jahren bekamen Hauptschüler in Sachsen nur ein Schuljahr lang im Gemeinschaftskunde-Unterricht etwas über politische Strukturen beigebracht. Die Aussage des langjährigen Landeschefs Biedenkopf, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus, wurde offenbar auch von den Kultusministern im Land verinnerlicht. Umso erstaunlicher ist es nun, dass ein sächsischer CDU-Politiker Klartext spricht.

Wanderwitz vergisst allerdings zu erwähnen, dass seine Partei auch wegen einer verfehlten Bildungspolitik großen Anteil daran hat, dass es so zahlreiche AfD-Wähler in Sachsen gibt. Also was tun? Politiker sollten noch mehr in den Diskurs mit der Bevölkerung gehen. Den Bürgern auch mal widersprechen und den Widerspruch aushalten. Ostdeutsche Landesregierungen sollten stärker darüber nachdenken, wie sie Angebote zur politischen Bildung in Schulen, aber auch über die Schulzeit hinaus, vorantreiben können. Und der Ostbeauftragte sollte auch weiterhin die Ostdeutschen dazu auffordern, über sich nachzudenken. Denn einen Opferbeauftragten für den Osten braucht es ganz sicher nicht.