Kommentar Modernes Einbürgerungsrecht statt zweiter Doppelpass-Debatte

Tüchtig, effizient und wirtschaftlich erfolgreich – so wird Deutschland in der Welt gesehen. Und auch wir Deutschen sonnen uns gerne in diesem Ruf. Was wir dabei nur allzu oft vergessen: Ein nicht unerheblicher Teil unseres wirtschaftlichen Erfolges wird von etwa elf Millionen Menschen erarbeitet, die zwar hier leben, Steuern und Abgaben zahlen und dieses Land auch auf ihre Art und Weise mitprägen, allerdings keine Deutschen sind.