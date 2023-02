Kommentar Der SPD fehlen Alternativen - Die doppelte Faeser

Hauptinhalt

Wahlkampf führen und gleichzeitig regieren, geht das? Ja, meint Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie wird vermutlich in Kürze ihre Kandidatur für das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen bekanntgeben. Ihr Amt als Innenministerin möchte Faeser dabei Medienberichten zufolge behalten oder vielmehr gesagt, sie muss. Der SPD fehlt es im Bund und in Hessen an personellen Alternativen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent.