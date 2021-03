Kommentar "Fridays for Future" und die Kipp-Punkte der Demokratie

Am 20. August 2018 setzt sich in Stockholm ein 15-jähriges Mädchen in blauen Sneakern und Ringelpulli vor den schwedischen Reichstag: Schulstreik für das Klima. Zwei Jahre später ist Greta Thunberg so bekannt wie der Papst und wird von der Bundeskanzlerin empfangen. Mit am Tisch: Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Klimajugend.



Mehr Erfolg, mehr Anerkennung ist kaum möglich - doch an der Basis regt sich Protest. Aktivisten monieren, das Treffen sei mit der Basis nicht abgesprochen. Die Reaktion von Greta und Luisa ist zumindest kreativ: Sie hätten sich quasi privat mit der Kanzlerin getroffen und nicht als Akteure von "Fridays for Future".

Ebenso gut hätte Angela Merkel erklären können, sie habe nicht als Kanzlerin zu dem Treffen eingeladen. Wurde am Ende gar nicht über Klimafragen gesprochen? Die seltsamen Ausflüchte von Greta & Co. stehen jedenfalls in brisantem Kontrast zum sonst großspurig vertretenen Anspruch, in Umweltfragen für eine gesamte Generation zu sprechen.

Parallelen zu populistischen Bewegungen

Klimaaktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel der Vereinten Nationen. Bildrechte: dpa Doch das so beiläufig bloßgestellte Demokratie-Defizit war mehr als nur eine kommunikative Panne. Wer die Ziele und Methoden von "Fridays for Future" analysiert, erkennt ernüchternde Parallelen zu populistischen und demokratiefeindlichen Bewegungen. Nur wenige Wochen nach dem Treffen im Kanzleramt veröffentlichte das Wissenschaftszentrum Berlin bemerkenswerte Ergebnisse einer Langzeitstudie zum Thema Populismus.



Neben dem erfreulichen Befund, dass der Populismus in Deutschland deutlich weniger Resonanz findet als in den Jahren zuvor, beschreiben die Forscher drei spezifische Denkmuster, die den Populisten der Gegenwart auszeichnen. Die erste dieser drei Dimensionen ist die sogenannte "Anti-Establishment-Haltung", wie sie zum Beispiel bei AfD und Pegida weit verbreitet ist. Vertreter dieser Denkschule lehnen die sogenannten Eliten strikt ab und sehen sich selbst im Besitz der reinen, der absoluten Wahrheit. Es fällt nicht schwer, genau diese Schablone auch im Handeln der Umweltjugend zu erkennen. Insbesondere die legendäre Wut-und-Tränen-Rede Thunbergs, ihr "Wie könnt Ihr es wagen?!", ist von diesem Geist durchtränkt.

"Fridays for Future" sieht sich selbst in Erzieherrolle

Klarer und emotionaler als in dieser Rede vor den versammelten Staats- und Regierungschefs der Welt kann man die Verachtung von Eliten kaum ausdrücken. Die Fantasie von einem allumfassenden Politik-Versagen gipfelt in dem Satz: "Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld!".



Der ironiefreie Wahrheitsanspruch wird inzwischen auf jeder Kundgebung, in jedem Interview mantrahaft beschworen, so wie hier von Luisa Neubauer in einem TAZ-Interview: Wir "sind eine wissenschaftsgeleitete Bewegung und haben damit eine ganz andere Diskussionsgrundlage (als die Politiker)". Das damit einhergehende Gouvernantenhafte, das Belehrende, findet Neubauer sogar irgendwie sexy. Sie beschreibt im gleichen Interview, dass "Fridays for Future" den Staat vielleicht nicht gerade erziehe. Aber man komme doch in eine, wenn auch "merkwürdige" Erzieherrolle.

Die eigenen Thesen zum Volkswillen überhöht