Kommentar Fehlstart für Friedrich Merz

Aber auch in der Union gibt es Zweifel an der Führungsstärke des Kanzlers, vor allem aber an seinen oftmals erratischen Vorstößen. Politik aus dem Bauch heraus. Das ging vielleicht als Oppositionsführer noch. Als Kanzler muss er sich das selbst verbieten. Und in Ostdeutschland zieht Merz nicht mehr so viele Wähler an wie einst. Auch, weil er sich nicht mehr so dafür engagiert wie noch als Gegenspieler von Angela Merkel.