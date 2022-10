Erst vor kurzem habe ich von meinem Versorger einen Brief bekommen. Ab dem 1. Dezember soll ich nicht mehr knapp acht Cent je Kilowattstunde zahlen, sondern fast 31 Cent. Wie sicher viele habe ich die Zimmertemperaturen bereits runtergedreht, dusche kürzer und lüfte nur noch stoßweise. Mein Verhalten und meine Wohlfühlzone kann ich zwar anpassen, doch ich heize, koche und erwärme das Wasser mit Gas. Kann ich also tatsächlich so viel einsparen, dass ich beim Öffnen der nächsten Rechnung nicht hinten überkippe?

In seiner Regierungserklärung hat der Kanzler erneut betont, dass es wichtig ist, dass wir zwanzig Prozent unseres Vorjahresverbrauchs einsparen. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfte ich nur knapp 8.500 Kilowattstunden verbrauchen. Meine Rechnung würde dann also nach dem neuen Arbeitspreis bei 2.635 Euro liegen, zuzüglich 11,90 Euro monatlicher Grundpreis. Insgesamt müsste ich knapp 2.000 Euro mehr als im Vorjahr zahlen und das trotz des reduzierten Verbrauchs. Ich mag mir daher kaum vorstellen, was in Menschen vor sich geht, die in größeren Wohnungen oder Häusern wohnen. Ganz zu schweigen von den vielen Unternehmern.