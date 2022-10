Schon am Freitag winkten die 800 Delegierten einen Beschluss durch, der im Notfall den Weiterbetrieb der AKW Neckarwestheim und Isar 2 erlauben soll und Wirtschaftsminister Habeck den Rücken stärkt in der Auseinandersetzung mit der FDP über die Verlängerung der Laufzeiten. Annalena Baerbock bekam für ihre konsequente Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland inklusive Waffenlieferungen stehende Ovationen. Einzig die Debatte um das Abbaggern des Dorfes Lützerath zugunsten der Braunkohle und damit Energiesicherheit brachte den Saal in Wallung.