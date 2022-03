Der Grund ist einfach und schlicht. Deutschland muss die energetische Versorgungssicherheit für seine Wirtschaft und Bürger herstellen. Da müssen Menschenrechte zurückstehen. Wahrscheinlich auch der Klimaschutz. Und so wechselt man schnell vom Autokraten und Kriegstreiber Putin zu den Autokraten und Kriegsunterstützern auf der arabischen Halbinsel.

Bundesumweltminister Robert Habeck (Grüne) trifft den Energieminister von Katar, Saad Scharida al-Kaabi. Bildrechte: dpa So waren auch die Vereinigten Arabischen Emirate Ziel der Bettelreise des deutschen Wirtschaftsministers. Kurz vor ihm war der syrische Präsident Assad dort empfangen worden. Früher hätte man darüber aus Deutschland Abscheu und Empörung geschickt. Nun schweigt man still. Was muss dieser deutsche Kotau vor den Emirs in diesen Ländern für eine Genugtuung auslösen.

Vom Kriegstreiber Putin zu den Autokraten im Nahen Osten

So verständlich dieser Strategiewechsel auch scheinen mag aufgrund des innenpolitischen Drucks von Unternehmen und Bürgern, so unverständlich ist aber die Wiederholung des gleichen Fehlers, sich wieder an Autokraten und Diktatoren zu binden, die zum Beispiel auch islamistischen Terror unterstützen, an der Todesstrafe festhalten und Menschen öffentlich auspeitschen lassen. Oder ist es die Einsicht in die allgemein längst bekannte Erkenntnis, dass Deutschland als rohstoffarmes Land auch von Staaten mit großen Erdgas- und Erdölvorkommen und fragwürdigen politischen System abhängig ist?

Deshalb sollten wir mit unserer "werteorientierten Außenpolitik" etwas zurückhaltender sein. Gerade jetzt, durch den Ukrainekrieg und die Sanktionen gegenüber Russland sind unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten als Achillesferse deutlich geworden. Man muss es sich auch leisten können, immer den eigenen Maßstab an andere anzulegen.

Grüne werfen "werteorientierte" Außenpolitik über Bord

Wie haben gerade die Grünen früher gern Angela Merkel, Gerhard Schröder und selbst zuletzt auch Olaf Scholz für sein vorsichtiges Vorgehen gegen Russland bei der Energiefrage attackiert? Nun kann Robert Habeck der Schulterschluss mit Emiren und arabischen Prinzen nicht schnell genug gehen. Ein bisschen mehr Demut fände ich angebracht.