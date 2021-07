Die Politik war wahrscheinlich nicht undankbar, dass das Urteil des Bundesarbeitsgerichts schnell durch andere Ereignisse, wie das Attentat von Würzburg und die Fußball-EM in den Hintergrund gedrängt wurde. Das deutsche Pflegesystem hat so schon genug Probleme , ist kaum noch finanzierbar und leidet an permanentem Arbeitskräftemangel. Viele Menschen werden durch die Pflege zu Sozialfällen, wenn die Rente oder die Spareinlagen nicht mehr reichen. Egal ob sie im Heim oder zu Hause gepflegt werden. Die Pflegesituation für Pflegende und Gepflegte in Deutschland ist also kein politisches Gewinnerthema. Schon gar nicht im Wahlkampf. Wer in die Wahlprogramme schaut, findet deshalb auch wenige Lösungsansätze.

Wenn man sich ehrlich machen will, werden nur deutlich höhere Beiträge zur Pflegeversicherung von uns allen Abhilfe schaffen. Damit könnten höhere Zuschüsse zum Beispiel zur häuslichen Pflege gezahlt werden, damit sie bezahlbar bleibt und die Menschen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung gepflegt werden. So möchte es die Politik für die Betroffenen, glaubt man den Wahlprogrammen. Die verabschiedete Pflegereform geht da schon einen vorsichtigen Weg, Kinderlose mehr zur Kasse zu bitten. Aber das wird nicht reichen. Am Ende werden wir alle mehr zahlen müssen. Daran führt kein Weg vorbei. So ehrlich sollten die Parteien auch in Wahlkampfzeiten sein.