Allerdings musste nun auch schon die FDP ein paar Kröten schlucken. Die erneute Änderung und Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes sowie eine mögliche Impfpflicht sind für die Liberalen praktisch eine Rolle rückwärts ihrer bisherigen Corona-Strategie, die auf ein Mehr und nicht ein Weniger an Freiheit in der Pandemie setzte. In öffentlichen Äußerungen trug man zwar artig Scholz‘ neuen Kurs mit, aber der ein oder andere wird in der Tasche die Faust geballt haben.