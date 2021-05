Was da auf dem Tisch liegt, ist nicht mehr als eine Absichtserklärung bis 2045 in Deutschland Klimaneutralität durchzusetzen. Fünf Jahre früher als bisher. Nur gibt es keinen einzigen Hinweis, wie man das erreichen will. Denn das könnte sehr harte Kost für den Bürger und damit Wähler sein. Nachdem man über Jahre hinweg, einen ökologischen Umbau der Infrastruktur und Wirtschaft verschlafen hat, könnte nun der Schnelldurchlauf zur Klimaneutralität in 24 Jahren sehr teuer werden für jeden einzelnen von uns und einen radikalen Wandel unserer Lebensgewohnheiten bedeuten.