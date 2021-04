In über 200 Städten in Deutschland haben junge Menschen im Rahmen des globalen Klimastreiks am 19. März für das 1,5 Grad Ziel und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens demonstriert. Auch in Erfurt, Magdeburg, Halle, Dresden, Leipzig und vielen anderen mitteldeutschen Orten war Fridays For Future auf den Straßen, um eine entschlossenere und schnellere Klimapolitik einzufordern.



Coronabedingt fielen große Demonstrationen aus, stattdessen gab es viele kleinere, dezentrale Veranstaltungen: Menschenketten, Konzerte, Straßenmalerei, Plakataktionen, Infostände. Das alles gut organisiert, bunt und kreativ und mit viel Unterstützung von z.B. den "Parents for Future", "Scientists For Future", "Omas for Future", "Churches for Future".