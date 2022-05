Kein Auto darf in Deutschland ohne TÜV-Plakette fahren, da sollte es doch selbstverständlich sein, dass auch in so grundlegenden politischen Fragen eine Diskussion über Risiken geführt wird. Wenn aber stattdessen in der Öffentlichkeit von "Lumpen-Pazifismus" die Rede ist, dann zeigt das, wie fest inzwischen der Stahlhelm bei so manchem auf dem Schädel sitzt.