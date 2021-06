Über acht Jahre ist es her, dass in Bangladesch die baufällige Textilfabrik Rana Plaza einstürzte und über 1.000 Näherinnen unter sich begrub. Über acht Jahre ist es her, dass ich kurze Zeit danach fassungslos vor der Trümmerwüste stand und mich verzweifelte Einheimische geradezu anflehten, dass die Deutschen und die Europäer nun endlich aufwachen und für weniger lebensbedrohliche Arbeitsbedingungen in ihrem Land sorgen mögen. Über acht Jahre also hat es gedauert, bis der Deutsche Bundestag über ein Lieferkettengesetz abgestimmt hat. Es wurde höchste Zeit.