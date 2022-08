Kommentar Lindners Steuerpläne reichen nicht aus

Das klingt absurd angesichts der Tatsache, dass Menschen mit geringem Einkommen am stärksten unter der Krise leiden. Die ersten Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) machen es noch deutlicher: Von Linders Steuerplänen würden 54 Prozent der Entlastung an die oberen 20 Prozent der Einkommensverteilung gehen, nur zwölf Prozent an die unteren fünfzig Prozent in der Einkommensverteilung. Die Hälfte guckt also mehr oder weniger in die Röhre. Der Spitzensteuersatz soll aber laut aktuellem Gesetzentwurf nicht angefasst werden. Das ist unfair.