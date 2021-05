Und Janine Wissler? Die 39-jährige Bundesparteivorsitzende will eine mutige, eine radikale Politik, sie will den Richtungswechsel, den Umbau der Wirtschaft, das betonte sie auch heute wieder in Berlin – kein Zurück zu einem "kapitalistischen Normalzustand vor Corona".



Auch Wissler ist lange in der Politik, führt seit 2008 die Linksfraktion im hessischen Landtag. Sie weiß also um die Zwänge des politischen Tagesgeschäfts, um das Aushandeln, das Finden von Kompromissen bei unterschiedlichen Interessen und Positionen in der Demokratie. Und doch haftet ihr der Ruf an, mit dem Regieren zu hadern – zu viele Kompromisse – gerade was die Positionen angeht. Wissler wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Bis 2020 war sie aktiv bei "Marx21" einem trotzkistischen Netzwerk, das der Verfassungsschutz beobachtet. Wissler steht für eine Linkspartei, die den grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel will.