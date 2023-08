Kommentar Die Selbstzerstörung der Linken

Die sich selbst als fortschrittlichen Teil der Partei sehenden Kräfte, von Wissler über Kipping bis Bünger, die für ein radikaleres Gegensteuern in der Klimakrise, Gleichberechtigung für alle Geschlechter und für ein Europa ohne Mauern eintreten, sind in den Augen des Wagenknecht-Lagers ein Ausdruck von Wohlstandsverwahrlosung in der Partei mit einer maximalen Distanz zur Basis. Linke, die grüner sein wollen als die Grünen – ohne Blick fürs Proletariat. Oder mit Wagenknechts Worten: "Lifestyle Linke".

Wagenknecht, Mohammed Ali, Ernst und andere Größen der konservativen Linken sind in den Augen des Parteivorstandes und aus Sicht der Großstadt-Kreisverbände unbegreiflich populistisch unterwegs und in Teilen rechter als die CDU. Außenpolitisch sieht man Wagenknecht im vergangenen Jahrhundert verhaftet, innenpolitisch biedere sich die Möchtegern-Ausgründerin an ein Wählermilieu an, von dem sie fälschlicherweise ausgehe, es sich mit der AfD teilen zu können, so die Kritik.