Die Wirklichkeit ist weit weniger heroisch, so wie in der zurückliegenden Woche. Da brüstete sich Scholz in der Öffentlichkeit, er hätte schon im vergangenen Jahr gewusst, dass Putin sein Gas als Waffe einsetzen würde. Inzwischen ist ein regierungsinternes Dokument aufgetaucht, das Scholz als Hochstapler entlarvt. Danach hat der Kanzler die Gefahr entweder nicht erkannt oder aber verschwiegen.

Wenig glamourös auch seine politische Rolle im Ukraine-Konflikt. Mit seiner Zeitenwende-Rede im Bundestag hatte Scholz die Erwartung geweckt, dass Deutschland nun eine Führungsrolle in Europa einnehmen würde, zum Beispiel bei den Waffenlieferungen in die Ukraine. Scholz hat diese Erwartungen nicht erfüllt. Damit handelt er zwar im Einklang mit den Wünschen der Wählermehrheit. Wie ein entschlossener Krisenmanager wirkt er allerdings nicht.

Nun also das vermeintliche Kanzler-Machtwort im Atomstreit, gestern Abend, kurz vor den wichtigen Nachrichtensendungen im TV. Auffällig ist der Zeitpunkt: Noch am Vortag hatte der Kanzler mit den beiden Streithähnen verhandelt, ohne Ergebnis. Auffällig auch, das sowohl Lindner als auch Habeck mit dem jetzt verkündeten Machtwort gut leben können und das auch genau so sagen. Waren die bis Sonntag markierten roten Linien am Ende vor allem zur Beruhigung der grünen Parteibasis gedacht? Kleines Gedankenexperiment: Was wäre passiert, wenn Olaf Scholz sein Machtwort vor dem Parteitag der Grünen gesprochen hätte und nicht erst einen Tag danach?