Wir dürfen nicht wegsehen. Wenn Teenager und junge Erwachsene in Deutschland sich bewaffnen, politisch Andersdenkenden den Kampf ansagen, einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim verüben, weitere Anschläge planen und sich laut Bundesstaatsanwaltschaft in Chatgruppen zusammentun, um "den Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen", dann ist schon längst etwas ins Kippen geraten.