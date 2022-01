Kommentar An der Rentenpolitik zeigt sich Versagen mit System

Und wir reden hier nur von der Grundrente! Diese Grundrente wird in den Niederlanden durch eine sehr hohe solidarische Umverteilung der Beitragszahler erzielt. Für Arbeitnehmer gibt es aber zusätzlich eine sehr gute betriebliche Rente, weil diese für die Unternehmen verpflichtend ist. Und: in den Niederlanden zahlen alle in das Rentensystem ein, auch Selbständige und Beamte. Unterm Strich zahlen die meisten niederländischen Arbeitnehmer zwar höhere Rentenbeiträge als in Deutschland – aber es kommt halt auch etwas heraus: Aktuell sind das in den Niederlanden rund 80 Prozent des früheren Nettolohnes, in Deutschland sind es nicht einmal 50 Prozent.