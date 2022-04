Wer die Stellungnahme der Grünen-Politikerin Anne Spiegel am Sonntagabend gesehen hat, dürfte ihr vor allem eines wünschen: Urlaub. Stockend und sichtlich am Ringen mit sich selbst schildert sie Belastungen, die sie und ihre Familie an die Grenzen gebracht haben – und darüber hinaus. In dieser Verfassung sehen wir Politikerinnen und Politiker selten.