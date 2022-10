Der Großteil der Befüllung erfolgte noch über russisches Gas. Doch das gibt es nun nicht mehr durch die Schäden an Nord Stream 1 und 2. Als Alternative steht wahrscheinlich bis dahin nur ein LNG-Terminal für die Anlandung von Flüssiggas zur Verfügung. Abgesehen von Lieferengpässen durch den insgesamt in Europa wachsenden Bedarf. Ob Norwegen und die Niederlande weiter so liefern wie jetzt, ist auch offen.

Es wird also noch weniger Gas für die Verstromung zur Verfügung stehen als jetzt. Bleibt zudem die Wetterlage so wie in diesem Jahr mit wenigen Niederschlägen, werden wohl kaum die AKW in Frankreich wieder anlaufen. Außerdem geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien immer noch so schleppend voran, dass sie die notwendigen zusätzlichen Mengen Strom aus Wind und Sonne als Ausgleich nicht liefern können.

Grüne müssen Kröte mangels Koalitionsalternative schlucken

Unter diesen Voraussetzungen könnte die Koalition dann vor der Frage stehen, nicht nur die drei Kernkraftwerke noch einmal weiterlaufen zu lassen, sondern auch stillgelegte Meiler wieder anzufahren. Wieder werden wir dann den gleichen Streit mit den gleichen Argumenten erleben und lange auf ein Machtwort des Kanzlers hoffen. Dabei hätte er schon jetzt diese langfristige Entscheidung zum Weiterbetrieb der AKW treffen können mit der Option, alte Meiler wieder in Betrieb zu nehmen.

Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin kritisiert die Entscheidung von Scholz zur Laufzeitverlängerung der deutschen AKW. Auch wenn jetzt Jürgen Trittin über eine schwere Erschütterung der Koalition philosophiert, ist das nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas. Welche Alternativen hätten denn die Grünen? Scheiden sie aus der Ampel aus, verlieren sie jede Machtoption im Bund bis zu den Wahlen 2025. Für eine Zweierkoalition Union/Grüne reicht es nicht. Jamaika in einer neuen Dreierauflage mit Grünen und FDP unter der Führung der Union, möglicherweise noch unter einem Kanzler Friedrich Merz? Die Grünen kämen so bei der Atomkraft nur vom Regen in die Traufe.

Der Bundespräsident wird in Krisenzeiten kaum Neuwahlen zulassen, sondern wie 2017 die SPD dann die Union an ihre staatspolitische Verantwortung erinnern. Hinzu kommt die Gefahr, jetzt im Winter zu Wahlen zu kommen, besonders die politischen Ränder, wenn nicht vor allem die AfD zu stärken.

Stromversorgung braucht längerfristige Entscheidungen

Deshalb sollte im Sinne der Energiesicherheit die Vernunft über das ideologische kleine Karo siegen. Das Atomgesetz muss gleich so geändert werden, dass über den 15. April 2023 die unbürokratische Möglichkeit eingeräumt wird, einen Weiterbetrieb zu ermöglichen.