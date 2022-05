Kommentar zu Scholz' Ansprache zum 8. Mai Das Brechen des Schweigens

Bildrechte: MDR/Tanja Schnitzler

Er kann es ja doch. Mit einer Rede an die Nation hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Bundesrepublik auf seine Außen- und Sicherheitspolitik eingeschworen. Der Tag der Befreiung und die daraus gewachsene Lehre "nie wieder" – würden Deutschland verpflichten der Ukraine beizustehen, so der Kanzler. Ein Befreiungsschlag für den angezählten Scholz – der so endlich aus der Defensive kommt.