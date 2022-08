Olaf Scholz ahmt in vielen Dingen seine Vorgängerin nach. Ein wenig der präsidiale Regierungsstil, mit dem er immer über den alltäglichen Rangeleien in der Ampel zu stehen scheint. Auch die Neigung zu schnellen Entscheidungen ohne Rücksprache. Bei Merkel war es die Öffnung der Grenzen in der Flüchtlingskrise. Bei Scholz das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr. Und auch mit der Sommerpressekonferenz folgt er einem Ritual der Vorkanzlerin.