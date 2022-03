Kommentar Selenskyj ist Mahner, Inspiration und schlechtes Gewissen

Diese Videobotschaft hält uns schonungslos den Spiegel vor. Doch sie ist auch Mahnung und Inspiration. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstagmorgen live aus dem umkämpften Kiew in den Deutschen Bundestag zugeschaltet. Während in seinem Land Bomben fallen, Raketen einschlagen und Artilleriefeuer niedergeht, wendet sich Selenskyj an die Abgeordneten, an die Bundesregierung und an das deutsche Volk. Dass die Zuschaltung sich verzögert, weil es unmittelbar zuvor einen Anschlag in der ukrainischen Hauptstadt gegeben hatte, bedarf keiner weiteren Einordnung.