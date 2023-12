Olaf Scholz hat den Stecker gezogen. Die Luft ist raus. Der Ärger ebbt ab. Der Kanzler hat geliefert, zumindest hier beim SPD-Parteitag in Berlin. Die Erleichterung ist spürbar. Wohl auch, weil man sich jetzt wieder in sozialdemokratischer Manier Seit an Seit aneinander wärmen kann. Wer kritisiert schon gern den eigenen Kanzler. Gerade dann, wenn man so lange keinen hatte.