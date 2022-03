"Schatz, ich will nicht, dass Du in den Krieg ziehst", flüsterte mir meine Freundin mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen zu, als das Thema "Wehrpflicht" zum ersten Mal in den Nachrichten diskutiert wurde. Für mich stand zu diesem Zeitpunkt sowieso schon fest: Ich will und ich werde keine Waffe in die Hand nehmen. Ich werde nicht in den Krieg ziehen. Ganz egal was die Politik sagt und ob eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt wird, oder nicht.