Kommentar Leg doch mal das Handy weg! Wehr- und Dienstpflicht sind notwendig

Die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr ist nur die eine Seite der Medaille. Dass wir für die Bedienung der neuen Waffen auch ausgebildete Soldaten brauchen, ist die andere Seite. Ich selbst hätte nie gedacht, mich für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland auszusprechen, in einer gleichberechtigten Gesellschaft für Frau und Mann. Doch der Krieg direkt vor unserer Haustür erfordert es – und nicht nur das. Für alle Jugendlichen ab 18 Jahren, die den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigern, sollte als Alternative eine Dienstpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich, bei Feuerwehr oder THW eingeführt werden.

Eine allgemeine Wehr- und Dienstpflicht würden dem sozialen Zusammenhalt und Gemeinsinn der Gesellschaft dienen. Der wichtigste Gewinn meines Wehrdienstes als Abiturient war, mit jungen Männern mit anderen Lebenswegen und aus anderen sozialen Schichten anderthalb Jahre auf engstem Raum zusammen zu leben. Ich habe dabei Tugenden wie Zusammenhalt und Solidarität auf eine ganz neue und andere Art und Weise erlebt als in der Schule. Der Umgang hat mich für mein Leben geprägt. Nun geht es aber auch darum, dass wir unsere Freiheit nicht nur mit Kerzen, Gebeten und Demonstrationen verteidigen können, sondern es wieder lernen müssen, es auch mit Waffen zu tun. Wir müssen unsere Einstellung zur Bundeswehr ändern und sie nicht, wie in der Vergangenheit, nur als notwendiges Übel betrachten oder vollständig ablehnen. So erging es meinem Sohn, als er nach dem Wehrdienst nach einem WG-Zimmer in Berlin suchte. Erwähnte er seine Armeezeit, war er als Bewerber durchgefallen.

Für Wehrdienstverweigernde muss es eine sinnvolle Alternative geben. Viele Abiturientinnen und Abiturienten zieht es nach dem Schulabschluss in Ausland. Statt "work and travel" in Australien oder ein Jahr als "au pair" oder besser gesagt "Kindermädchen" in Frankreich oder den USA werden helfende Hände junger Menschen in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen dringend gebraucht. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat die Arbeitskräftenot in beiden Bereichen gezeigt.