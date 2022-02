Vieles hat er angestoßen für den Zusammenhalt im Land: Aktionen wie "Geteilte Geschichte(n)" oder "Land in Sicht". Er setzt sich als Moderator bei den sogenannten "Kaffeetafeln" zwischen die Stühle gegensätzlicher Protagonisten und versucht so, in Deutschland zusammenzuhalten, was immer weiter auseinanderstrebt. Das sind alles gute Gründe, warum Frank-Walter Steinmeier zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Aber reicht das aus?