Markus Söder ist alles andere als sympathisch. Er ist der Inbegriff des Machtpolitikers. Im Wikipedia-Artikel zur Definition "Opportunist" könnte sein Foto verlinkt sein. Ein Alphamännchen, wie es im Buche steht. So eine Art Mann hat schon einmal das Land geführt: Damals stellte die SPD den Kanzler, sein Name war Gerhard Schröder. Dieser Politikertypus ist fast ausgestorben. Man hätte ihm jetzt noch einmal eine Chance geben sollen.

Es sind Zeiten des Umbruchs. Die Pandemie hat das gesellschaftliche Leben völlig auf den Kopf gestellt. Wegen des Wirtschaftseinbruchs drohen gesellschaftliche Verwerfungen. Es gibt eine Sehnsucht nach Stabilität, Sicherheit oder einfach eine starke Schulter, an die man sich anlehnen kann. Die bietet Markus Söder, vermeintlich zumindest. Denn das größte Talent des Opportunisten Söder ist sein Gespür für Stimmungen im Land. Gleich zu Beginn der Pandemie hat er sich als Macher inszeniert. Auch wenn das, was er getan hat, nicht immer von Erfolg gekrönt war. Söder hat nie gezögert. Die Menschen danken es ihm mit guten Umfragewerten.

Armin Laschet wirkt dagegen als Zauderer. Mal ist er gegen harte Regeln, für Lockerungen, dann versucht er sich über unausgegorene Vorschläge wie dem Brückenlockdown zu profilieren. Um es ganz vereinfacht zu sagen: Laschet wirkt verunsichert, Söder kraftvoll. Laschet ist ein Politiker mit Prinzipien und inhaltlichem Anspruch, den man sich in einer anderen Situation gut im Kanzleramt hätte vorstellen könnte. Nun, da sich vieles verändert, hätte es einen Politiker gebraucht, wie Markus Söder. Den aufgrund seines unbändigen Machtwillens stets eine Aura der Durchsetzungskraft umgibt, der nie an seiner Politik oder sich Zweifel zugelassen hat.

Ja, bis zur Bundestagswahl im September sind es noch einige Monate. Bis dahin kann viel passieren. Die Pandemie könnte vorbei und die Bürger mit der Regierungspolitik versöhnt sein. Man könnte hoffnungsvoll sagen: Abgerechnet wird für Armin Laschet zum Schluss. Es kommt aber schon mal eine Zwischenrechnung. Anfang Juni wählen die Sachsen-Anhalter einen neuen Landtag . Die AfD könnte dabei stärkste Kraft werden. Kein unrealistisches Szenario über das man auf Bundesebene am liebsten gar nicht nachdenken möchte. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff kann es aber nicht ignorieren. Sein Appell für Markus Söder hatte einen Grund: Mit ihm als Kanzlerkandidat hätte die CDU in Sachsen-Anhalt bessere Chancen gehabt.

Die Wunde ist immer noch tief. Mit der Entscheidung für Laschet begeht die Bundesspitze allerdings wieder den gleichen Fehler. Damals in Thüringen wurde die Unzufriedenheit des Landesverbandes nicht gehört. Mit der AfD kooperiert man nicht, war die Ansage aus Berlin. In Erfurt wollte man zumindest Strategien diskutieren, wie man mit der immer stärker werdenden AfD umgeht. Deckel drauf machen - diese Strategie fährt der Bundesvorstand auch jetzt wieder in der K-Frage. Das, obwohl es an der CDU-Basis wegen der Entscheidung für Laschet und gegen Söder immer noch heftig rumort. Eine Partei, die es nicht schafft, in einen offenen Diskurs mit ihren eigenen Mitgliedern zu treten, läuft Gefahr auch den Blick ihre Wähler weiter zu verlieren.